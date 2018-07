Com início arrasador, Lazio derrota Atalanta em estreia no Italiano

Depois de abrir boa vantagem no primeiro tempo, a Lazio permitiu a reação da Atalanta no segundo, mas no final das contas conseguiu garantir a vitória por 4 a 3 neste domingo, fora de casa, na estreia das duas equipes no Campeonato Italiano.

Os visitantes chegaram a abrir três gols de vantagem com 33 minutos de partida. Ciro Immobile, Wesley Hoedt e Cristiano Lombardi marcaram para os visitantes. Com a vitória praticamente assegurada, a Lazio "tirou o pé" na etapa final e permitiu a reação dos anfitriões.

Kessie marcou duas vezes e deixou a partida equilibrada novamente. A Lazio se fechou, conseguiu se defender e ainda marcou mais um em contra-ataque nos minutos finais com Danilo Cataldi. A Atalanta ainda descontou nos acréscimos com Petagna. Na próxima rodada, a equipe romana visitará o Cagliari no domingo. No mesmo dia, a Atalanta visitará a Sampdoria.

Ainda neste domingo, o Napoli saiu atrás do marcador, mas buscou o empate por 2 a 2 com o Pescara, fora de casa. Os anfitriões abriram vantagem com Benaldi e Caprari no primeiro tempo. Mas Mertens, com dois gols na etapa final, deixou tudo igual.

O Genoa derrotou o Cagliari por 3 a 1, de virada, em casa. Marco Borriello abriu o marcador para os visitantes, mas Nitcham, Laxalt e Rigoni garantiram a vitória para os anfitriões.

A Inter de Milão começou o Italiano com derrota para o Chievo por 2 a 0, fora de casa. Birsa marcou os dois gols da partida. Já a Sampdoria visitou o Empoli e venceu por 1 a 0, com gol do atacante colombiano Muriel. Por fim, o Bologna bateu o Crotone por 1 a 0 em seus domínios. Mattia Destro marcou o único gol da partida.