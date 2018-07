Com início da Copa do Brasil, Corinthians encara maratona de jogos

SÃO PAULO - Se por um lado o Corinthians teve sorte de pegar um adversário fraquíssimo nas oitavas de final da Copa do Brasil, por outro as dificuldades para chegar a Lucas do Rio Verde (MT), onde o time enfrentará o Luverdense nesta quarta-feira, são grandes.

Por falta de voos comerciais, o time viajaria nesta segunda-feira à noite em um avião fretado para Sinop (MT). No início da madrugada, pegaria um ônibus e encararia duas horas de estrada. A chegada a Rio Verde estava prevista para as 4h30 de hoje. Após o almoço, a equipe fará um treino no Estádio Passo das Emas, que teve sua capacidade ampliada de 4.996 para 9.146 lugares depois que foram instaladas arquibancadas móveis.

Paulo André, Fábio Santos e Renato Augusto estão fora do jogo. O lateral reclama de dores na panturrilha direita e o meia, no joelho direito. O zagueiro será poupado para que o desgaste provocado pela sequência de jogos não cause uma lesão muscular. Os três deverão estar prontos para enfrentar o Vasco, domingo.