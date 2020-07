Com início em 7 de agosto, Série B tem tabela básica divulgada pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como foi anunciado anteriormente, a competição irá começar no dia 7 de agosto e terminar no dia 30 de janeiro.

A tabela dá uma pequena noção do dia que acontecerão as partidas, ainda sem uma data definida. Horários e locais serão anunciados conforme a proximidade dos jogos, acompanhando a evolução da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Rebaixado no fim do ano passado, o Cruzeiro estreará na segunda divisão contra o Botafogo-SP, como mandante, provavelmente no Mineirão, em Belo Horizonte.

Um dos duelos mais aguardados da Série B, o primeiro confronto entre Ponte Preta e Guarani, está marcado para acontecer no dia 6 de outubro, provavelmente, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Série B estava prevista para começar no dia 1º de maio, mas acabou sendo adiado, assim como todos os campeonatos do futebol brasileiro devido ao coronavírus. Houve um aumento de jogos nas terças-feiras para conseguir cumprir o novo modelo de calendário.

Como consequência, algumas rodadas foram quase compactadas. As quatro primeiras, por exemplo, serão disputadas num período de apenas 11 dias.

Confira abaixo os confrontos da primeira rodada da Série B:

07/08 ou 08/08

Cruzeiro x Botafogo-SP

Avaí x Náutico

CSA x Guarani

Ponte Preta x América-MG

Oeste x Chapecoense

Operário x Figueirense

Juventude x CRB

Vitória x Sampaio Corrêa

Confiança x Paraná

Cuiabá x Brasil de Pelotas-RS