Com início ruim de temporada, Tottenham demite Pochettino após 5 anos e meio

Menos de seis meses após conduzir o Tottenham à final da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Mauricio Pochettino foi demitido nesta terça-feira do comando do time londrino em função do seu início ruim de campanha no Campeonato Inglês na temporada 2019/2020.

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, disse que a diretoria foi "extremamente relutante" em tomar a decisão, mas estava fazendo isso "pelos melhores interesse do clube".

Pochettino sai após 5 anos e meio no cargo, período no qual transformou o clube de Londres em candidato aos títulos do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, embora nunca tenha conseguido ganhar um troféu.

O Tottenham é atualmente o 14º colocado no Campeonato Inglês, tendo vencido apenas três dos 12 jogos que disputou no torneio nesta temporada, a primeira depois da histórica campanha na Liga dos Campeões, em que o time disputou sua primeira final, sendo derrotado pelo Liverpool.

"Não é uma decisão tomada pela diretoria com leviandade nem com pressa", disse Levy. "Lamentavelmente, os resultados domésticos no final da temporada passada e no início desta temporada foram extremamente decepcionantes. Cabe à diretoria tomar as decisões difíceis - esta foi mais, dado os muitos momentos memoráveis que tivemos com Mauricio e sua comissão técnica", acrescentou o dirigente.

O Tottenham também decepcionou nesta temporada ao ser eliminado da Copa da Liga Inglesa ao cair nos pênaltis para o modesto Colchester United em sua estreia na competição. Já na Liga dos Campeões, com sete pontos somados em quatro rodadas, é o segundo colocado da sua chave.

Ainda sem ter definido o substituto de Pochettino, o Tottenham terá o seu próximo compromisso no sábado, quando visitará o West Ham pela 13ª rodada do Inglês.