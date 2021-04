Com início turbulento, Sampaoli enfrenta problemas com elenco do Olympique

Não é novidade para ninguém que o técnico argentino Jorge Sampaoli tem uma maneira peculiar para lidar com companheiros de clubes, sejam eles jogadores ou até membros de diretoria. No Brasil, acumulou problemas em suas passagens por Santos e Atlético-MG. Na França, comandando o Olympique de Marselha, não tem sido diferente.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Sampaoli tem tido dificuldades de relacionamento com jogadores do elenco. Eles estariam reclamando de problemas com os métodos de treinamento e o modo de lidar com cada atleta. Única exceção seria o trabalho do treinador de goleiros Jon Pascua, que tem sido bastante elogiado.

Jogadores relatam que o nível de intensidade dos treinos, semelhante ao dos jogos, tem deixado todos muito cansados. Além disso, gritos de reprovação ao longo dos atividades têm causado constrangimentos e desgaste de sua relação com o grupo, que já vem abalado com as críticas da torcida, invasão de centro de treinamentos e demissão do técnico português André Villas-Boas.

Com cinco jogos no comando da equipe de Marselha, Jorge Sampaoli conquistou três vitórias (contra Rennes, Brest e Dijon), uma derrota (diante do Nice) e um empate, por 3 a 3, conquistado neste sábado, fora de casa, contra o Montpellier. O Olympique é atualmente o sexto colocado no Campeonato Francês, 12 pontos atrás do grupo que se classifica para as competições europeias.

Para a próxima temporada, o técnico argentino tem como missão levar a equipe à Liga dos Campeões. Para isso, precisará ficar em uma das três primeiras posições do campeonato, terminando preferencialmente com o título ou a segunda posição, que garantem acesso direto à fase de grupos.