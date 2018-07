Com inspiração na década de 80, Flamengo lança novo uniforme

Com forte inspiração no time que brilhou nos gramados brasileiros nos anos 80, o Flamengo lançou nesta terça-feira o seu novo uniforme. A camisa conta com listras horizontais mais largas nas cores vermelho e preto, lembrando o uniforme vestido por craques como Zico e Junior naquela década.

"O Manto sagrado é uma das formas mais visíveis de manifestarmos o orgulho de ser rubro-negro. E o novo Manto é inspirado em uma época histórica das mais vencedoras do clube Vamos colorir o Brasil de rubro-negro, empurrar o time e mostrar mais uma vez que a torcida do Flamengo faz a diferença!", declarou o vice-presidente de marketing do Flamengo, Daniel Orlean.

A Adidas, responsável pelo uniforme do time rubro-negro, confirmou a inspiração nos anos 80. "A década de oitenta é muito especial para o Flamengo. Época de craques como Zico, Junior, Tita e Adílio, entre tantos outros. As listras mais largas relembram grandes títulos e alegrias daquela época. Sem dúvida, essa é uma das camisas mais lindas da história do Flamengo", afirmou Luiz Gaspar, da Adidas.

O novo uniforme terá sua estreia no dia 3 de maio, no jogo contra o Universidad Católica, em rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores. A camisa do rubro-negra já pode ser adquirida pelos torcedores. Os valores variam de R$ 229,99 e R$ 249,99.