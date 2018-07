Com Inter, Leonardo fatura primeira taça como treinador

O taça levantada neste domingo "salva" a temporada da Inter, que até havia conquistado outros dois títulos, a Supercopa da Itália, e o Mundial de Clubes da Fifa, desvalorizado por conta da final contra o Mazembe. No Italiano, foi facilmente superado pelo arquirrival Milan, perdendo a hegemonia no torneio. Na Liga dos Campeões, eliminação vexatória frente ao Schalke 04.

Comandado por Pastore, o Palermo começou melhor e quase abriu o placar em um chute do argentino que passou perto do gol de Julio César. A Inter respondeu abrindo o placar aos 26, com Eto''o tocando na saída do goleiro.

Na segunda etapa, Julio Cesar ia garantindo a vitória magra até que Sneijder deu boa assistência para Eto''o, que entrou pela direita da área e fez o seu segundo, aos 31 minutos. Quase no fim, Muñoz diminuiu e Milito fechou o placar, já nos acréscimos.