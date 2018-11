Com Inter longe do líder, Dourado exalta: 'Nossa missão era vaga na Libertadores'

O Internacional tem cinco jogos para tirar uma diferença de cinco pontos do Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. Os jogadores prometem lutar até o fim, mas o capitão Rodrigo Dourado deu sinais de que o vice-líder da competição já começa a jogar a toalha na busca pelo título.

"O nosso objetivo este ano era conquistar uma vaga na Libertadores, depois de passar pela Série B. E nós já conseguimos", disse o volante colorado. "O Palmeiras está há quase um turno sem perder (18 jogos). A regularidade joga eles para cima na tabela", completou o jogador, que lamentou o empate diante do Ceará, domingo, na última rodada.

O Internacional volta a jogar na quinta-feira, às 21 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, diante do América-MG, um dos times que venceram a equipe gaúcha no atual campeonato. "Temos de pressionar desde o início. Somos muito fortes em casa e precisamos buscar o resultado com força", disse Rodrigo Dourado, referindo-se aos 16 jogos em seu estádio. São 12 vitórias e quatro empates.

O técnico Odair Hellmann, que completa um ano no cargo nesta quarta-feira, ainda vai definir quem será o substituto de D'Alessandro, suspenso. O zagueiro Rodrigo Moledo, ausente diante do Ceará por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, treinou nesta terça-feira e será reavaliado.

O Internacional entra na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, contra 67 do líder Palmeiras. A equipe gaúcha tem dois pontos de vantagem sobre o Flamengo, terceiro classificado.