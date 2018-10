Com interferência do VAR, Real Madrid quebra recorde negativo e perde de novo

Apesar de jogar em casa, o Real Madrid perdeu por 2 a 1 para o Levante, na manhã deste sábado (horário de Brasília). No S antiago Bernabéu, em Madri, o time visitante fez dois gols no primeiro tempo, com Jose Luis Morales e Roger Martí, enquanto Marcelo diminuiu o placar, em partida marcada por interferência do VAR em lances capitais.

Depois de Morales abrir o placar, logo aos seis minutos, o VAR foi responsável pela marcação de um pênalti para o Levante, convertido por Martí, aos 12. O árbitro de vídeo também anulou um gol de cada equipe por causa de posições irregulares de jogadores que participaram dos lances.

Benzema dominou bola pelo lado esquerdo da área e rolou para trás, aos 26 minutos da etapa final. Marcelo dominou, ajeitou para a perna direita e bateu, sem chance para o goleiro espanhol Oier Olazábal. O Real ainda teve a chance de empatar em cabeceio do centroavante francês, aos 42, mas a bola foi defendida e o chute para as redes de Mariano Díaz foi anulado porque o dominicano estava impedido.

O revés agrava a crise do Real Madrid pela campanha ruim no Campeonato Espanhol. Após nove jogos na competição, a equipe da capital espanhola tem 14 pontos. Já são três derrotas sofridas no torneio e chegou a 481 minutos sem marcar um gol na temporada, marca negativa encerrada com o chute de Marcelo. A pior sequência sem balançar as redes na história do clube era de 464 minutos.

Para o Levante, foi a segunda vitória na história do clube de Valência dentro do Santiago Bernabéu, a primeira desde 2007. Os números negativos aumentam a pressão sobre o técnico espanhol Julen Lopetegui, demitido da seleção da Espanha dias antes do início da Copa do Mundo, disputada entre junho e julho, porque vazou a informação do acerto do treinador com o clube de Madri.

Nesta terça-feira, também no Santiago Bernabéu, o Real vai enfrentar o clube checo Viktoria Plzen, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Já no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, o adversário será o Barcelona, fora de casa. O Levante, que tem 13 pontos após nove partidas, vai ser mandante contra o Leganés, no próximo sábado.