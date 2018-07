Com interino, Atlético-MG escala time misto contra o Vasco e foca Copa do Brasil

Sem boa parte dos titulares e com um técnico interino. É assim que o Atlético Mineiro vai entrar em campo neste domingo, em duelo contra o Vasco às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a demissão de Roger Machado, Rogério Micale foi anunciado como novo técnico do Atlético Mineiro. Mas ele estava na China quando o acerto foi firmado, na última sexta-feira, e não terá condições de comandar a equipe. O time, assim, será dirigido neste domingo por Diogo Giacomini, auxiliar da comissão técnica permanente.

E o interino tomou uma importante decisão para o duelo contra o Vasco: vai poupar boa parte dos titulares, pensando no duelo desta quarta-feira contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A primeira partida foi vencida pelo Atlético Mineiro por 1 a 0.

"Temos uma pequena vantagem e queremos muito passar para a semifinal da Copa do Brasil. Com isso, estaremos a quatro jogos de um título nacional. O Campeonato Brasileiro nos dá margem de recuperação mais para frente", avisou o interino. "Então, posso dizer para a torcida que o Atlético vai com uma equipe forte domingo, mas também está estrategicamente focado nessa decisão".

Um dos poucos titulares confirmados por Diogo Giacomini é o atacante Fred, expulso no jogo de ida contra o Botafogo. "Para quarta-feira, as opções são muito menores porque não podemos contar com Marlone, Valdívia, Capixaba, Elder, Gustavo Blanco, Roger Bernardo, Fred, que está suspenso. Então, tudo isso será colocado na balança".