Com interino, Chapecoense tenta manter 'padrão Guto Ferreira'

A Chapecoense terá um técnico interino para o duelo contra o Sport neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não é por causa dos maus resultados. Pelo contrário. A boa campanha do time catarinense neste início de competição chamou a atenção do Bahia, que ofereceu uma proposta irrecusável, segundo o treinador Guto Ferreira.

"Foi uma decisão difícil, onde a gente precisou deixar o coração de lado e usar a razão. No fim do ano, a gente espera ver a Chapecoense nesse mesmo patamar, ou mesmo mais alto, e saberemos que demos a nossa contribuição para esse resultado", falou Guto Ferreira, que será sucedido por Caio Júnior - o novo treinador, porém, só será apresentado na segunda-feira.

Emerson Cris, ex-jogador do clube e atual técnico do time sub-20, comandará a equipe, com o diretor de futebol Cadu Gaúcho ao seu lado. "O nosso foco continua o mesmo, buscar pontos e manter a Chapecoense na parte de cima da tabela", comentou o goleiro Danilo.

O interino não falou sobre a formação da equipe para a partida. Como o time não tem jogadores suspensos, a tendência é que repita a escalação do último jogo de Guto Ferreira à frente da Chapecoense, um empate sem gols com o Atlético Paranaense. A igualdade, por sinal, é um placar que se repete constantemente com o time catarinense na competição. Em 10 jogos, empatou seis vezes, líder neste quesito.