Com interino, Criciúma usa esquema campeão em casa Para receber em casa o Coritiba, neste sábado, às 21 horas, no estádio Heriberto Hulse, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o recém empossado como técnico interino Silvio Criciúma aposta no esquema tático que levou o Criciúma ao título estadual deste ano. O 4-3-3 com Lins, Marcel e Fabinho no ataque será mais uma tentativa de reconquistar a confiança da torcida. A derrota contra a Ponte Preta, na última quarta, pela Copa Sul-Americana, causou reações violentas da torcida e a demissão do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão.