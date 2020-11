Com interino, Goiás muda para enfrentar o desfalcado Palmeiras

Com Augusto César assumindo a função de treinador, após a demissão de Enderson Moreira, o Goiás terá uma nova cara para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 21 horas, no estádio da Serrinha, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino ensaiou algumas mudanças durante as atividades ao longo da semana.

As principais trocas são nas laterais. O zagueiro Iago Mendonça fará o lado direito no lugar de Juan Pintado. A função não é novidade para o atleta, que jogou na posição nas categorias de base. Já na esquerda, Caju, muito criticado nos últimos jogos, perdeu posição para Jefferson.

As novidades não param por aí. Gustavo Blanco, ex-Atlético Mineiro, fará sua estreia no time titular. Com isso, Gilberto ficará no banco de reservas. Breno, que cumpriu suspensão automática, é outro que retorna. Já o atacante Vinícius Leite foi vetado pelo departamento médico.

"Acho que estamos dando nosso máximo, nosso melhor, para que as vitórias venham o mais rápido possível. Estamos trabalhando firme no dia a dia para trazer os três pontos nos jogos. Não está acontecendo, mas não podemos desistir. Enquanto houver chances, vamos lutar até o final. Vamos ser profissionais. Lutar até o final para sair dessa situação", disse Douglas Baggio.

O Goiás vem de 11 jogos sem vitória no Brasileirão. O último triunfo esmeraldino aconteceu em 13 de setembro, quando bateu o Internacional, por 1 a 0, no Serrinha. A equipe está na lanterna, com 12 pontos.