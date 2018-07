Com interino, Grêmio tenta encerrar jejum de seis jogos sem vitória no Brasileiro

O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo, às 16 horas, em sua arena, com o objetivo de encerrar a sequência de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. A má fase culminou na última quarta-feira com a demissão do técnico Roger Machado.

O treinador pediu demissão após a derrota para a Ponte Preta, por 3 a 0, em Campinas. A diretoria informou que não está com pressa para anunciar o substituto e neste domingo quem comandará a equipe contra o time tricolor carioca no banco de reservas será o interino James Freitas.

Para a partida, ele terá o retorno do volante Maicon, que se recuperou de lesão muscular, e do meia Douglas, que cumpriu suspensão na última partida. No entanto, ganhou como dúvida o atacante Miller Bolaños, que sentiu um desconforto na região abdominal durante a semana.

A sequência de derrotas tirou o Grêmio do G4 do Campeonato Brasileiro e o deixou na oitava colocação, com 37 pontos, a cinco de distância do Santos, que até antes no início desta 26ª rodada ocupava o quarto lugar. O último triunfo da equipe aconteceu em 14 de agosto, quando bateu o Corinthians por 3 a 0. De lá para cá foram quatro derrotas e dois empates no Brasileirão.