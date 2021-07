Com interinos, Botafogo e Goiás duelam por objetivos distintos na Série B

Há quatro jogos sem vencer, pressionado e ainda sem definir o seu novo treinador - após a queda de Marcelo Chamusca -, o Botafogo tenta fazer as pazes com a vitória no duelo contra o Goiás, marcado para esta terça-feira, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A série negativa na competição deixou o Botafogo mais próximo da zona de rebaixamento do que do acesso. O time carioca tem 13 pontos. O Confiança, 17.º, soma nove, enquanto que o CRB, em quarto, tem 20. Na última rodada, perdeu para o Brusque por 2 a 1, em Santa Catarina.

Leia Também Joel Santana afirma que aceita retomar carreira para ajudar o Botafogo na Série B

O Goiás, por sua vez, vem elencando bons e maus momentos na competição. O time esmeraldino, que empatou sem gols diante do Londrina, no último sábado - resultado que culminou com a demissão de Pintado -, é o quinto colocado, com 20 pontos.

O Botafogo continuará sendo dirigido por Ricardo Resende, técnico do sub-20. Nos últimos dias, o clube carioca colocou lista na mira e foi alvo de uma declaração bombástica do experiente Joel Santana, que garantiu que assumiria a agremiação na sequência da Série B. No entanto, nada foi anunciado oficialmente. Na semana passada, Lisca e Dorival Júnior declinaram de convites.

Para o duelo, o treinador ganhou o retorno do lateral-esquerdo Gilson, que cumpriu suspensão automática. A expectativa é que o time seja muito semelhante daquele que perdeu para o Brusque, exceção para algumas mudanças pontuais do comandante interino. "Eu percebi um grupo incomodado com a situação, querendo melhorar e sair rapidamente. E que a gente possa, já no próximo jogo, contra o Goiás, conseguir uma vitória porque o grupo tem potencial e a gente tem condições de buscar o crescimento na competição", disse Ricardo Resende.

Glauber Ramos estará à frente do Goiás. Ele atuará de forma interina até que um novo nome seja anunciado. E terá reforços logo de cara. Alef Manda, Caio Vinícius e Reynaldo retornam após cumprirem suspensão na última rodada.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Apodi, vetado pelo departamento médico, por conta de uma fratura no rosto. Ivan seguirá no lado direito. Glauber ainda estuda a utilização de dois armadores. A principal dúvida está entre Dadá Belmonte ou Diego. Luan Dias corre por fora na luta por vaga entre os titulares.