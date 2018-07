Com intoxicação alimentar, D'Ale não treina no Inter

Um dia depois de postar nas redes sociais uma foto em um camarote de uma cervejaria no Beira-Rio, antes de acompanhar à partida entre Coreia do Sul e Argélia no estádio, o argentino D''Alessandro desfalcou o treino do Inter nesta segunda-feira. De acordo com o clube, o meia está com intoxicação alimentar.

O treino aconteceu no CT do Parque Gigante e também não contou com os meias Alex e Otávio e o zagueiro Paulão, todos ainda se recuperando de lesões. Sem eles, o trabalho aconteceu debaixo de chuva e muito frio, com diversos jogadores utilizando touca para treinar.

À tarde, o elenco não treina para assistir pela televisão à partida entre Brasil e Camarões, último da seleção na primeira fase de Copa. Depois, o elenco embarca para o Costão do Santinho, em Santa Catarina, onde dará seguimento à intertemporada.