Com inúmeras mudanças, Coritiba faz jogo decisivo em casa contra o São Paulo

O Coritiba terá uma série de mudanças para o duelo decisivo deste domingo contra o São Paulo, às 17 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

A boa notícia fica pelo retorno do lateral-esquerdo Carleto, do zagueiro Cléber Reis e do atacante Rildo, suspensos na derrota para o Atlético Mineiro, na última rodada. Já o lateral-direito Léo e o atacante Kleber receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida contra o São Paulo.

Com tantas mudanças, Dodô deve retornar à lateral esquerda, enquanto que Rildo e Henrique Almeida formarão a dupla de ataque. A principal dúvida do técnico Marcelo Oliveira fica na formação do meio de campo. "Nós temos ali do meio para frente uma situação nova. Temos três jogadores e vamos observando a escalação do São Paulo também, as nossas necessidades, para colocar o melhor time. Tem o Yan, o Iago e o Getterson, que podem jogar ali", explicou o treinador.

Em 15.º lugar com 43 pontos, o Coritiba escapará matematicamente do rebaixamento se vencer o São Paulo neste domingo. E a confiança é grande para atingir o feito. "O São Paulo é um time que joga, mas também nos deixa jogar. Então o jogo terá essa característica. Precisamos estar atentos porque a partida é extremamente decisiva para nós", apontou Henrique Almeida, artilheiro da equipe no Brasileirão com sete gols.