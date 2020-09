Com Isla e garotos, Flamengo define lista de inscritos para volta da Libertadores

O lateral Mauricio Isla é a grande novidade do Flamengo para a sequência da Copa Libertadores. O técnico Domènec Torrent aproveitou a mudança da Conmebol, que ampliou o número de vagas na competição de 30 para 40 jogadores, para relacionar o lateral e ainda inscrever nove jovens da categoria de base.

Contratado recentemente para suprir a vaga de Rafinha, que optou por voltar ao futebol europeu - vai defender o Olympiacos, da Grécia - Isla foi inscrito com a camisa 40, fechando a relação.

O Flamengo vai contar com 34 jogadores para a sequência da Libertadores, na qual divide a liderança da sua chave com o Independiente del Vale, ambos com duas vitórias em dois jogos.

Os cariocas aparecem em segundo pelo critério de desempate (somam quatro gols de saldo diante de seis dos equatorianos), mas podem se isolar caso ganhem o confronto direto marcado para a próxima semana.

A missão do campeão brasileiro, porém, não será nada fácil. Embalado pelos quatro triunfos seguidos no Brasileirão (ainda joga no fim de semana, provavelmente com titulares poupados), tentará desbancar o oponente em Quito, onde são bastante fortes, na quinta-feira (17 de setembro).

Além de Isla, o espanhol Domènec Torrent inscreveu os garotos João Fernando, Natan, Gabriel Noga, Matheuzinho, Ramon, João Gomes, Lázaro, Guilherme e Rodrigo Muniz.

Confira a lista e a numeração fixa do Flamengo:

1 - Diego Alves

2 - Gustavo Henrique

3 - Rodrigo Caio

4 - Léo Pereira

5 - Willian Arão

6 - Renê

7 - Everton Ribeiro

8 - Gerson

9 - Gabriel Barbosa

10 - Diego

11 - Vitinho

12 - César

14 - Arrascaeta

16 - Filipe Luís

18 - Thiago Maia

19 - Michael

21 - Pedro

22 - Gabriel Batista

23 - Pedro Rocha

24 - Hugo

26 - Matheus Thuler

27 - Bruno Henrique

29 - Lincoln

30 - João Lucas

31 - Natan

32 - Gabriel Noga

33 - Guilherme

34 - Matheuzinho

35 - João Gomes

36 - Ramon

37 - Lázaro

38 - João Fernando

39 - Rodrigo Muniz

40 - Isla