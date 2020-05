Com isolamento social dentro das quatro linhas, Campeonato Sul-Coreano será retomado nesta semana

A Coréia do Sul irá retomar seu campeonato nacional de futebol, a K-League, na próxima sexta-feira (08). O país, que no início da pandemia foi um dos mais afetados pelo novo coronavírus (covid-19), foi o primeiro a suspender as atividades esportivas e será pioneiro em seu restabelecimento. Para que isso aconteça, uma série de medidas serão tomadas, como por exemplo, o fechamento dos portões do estádio.

Sim, por mais que a Coréia do Sul apresente menos de dez novos casos de covid-19 por dia, as partidas da K-League serão, a princípio, realizadas sem público. A Sportradar, distribuidora de direitos de imagem da liga, negocia a expansão da transmissão do campeonato sul-coreano para outros países ao redor do mundo, o que, num primeiro momento, amenizaria a perda de receitas com público pagante.

Contudo, a liga aguarda o relaxamento das medidas governamentais de proteção à covid-19 para "estabelecer métodos de transição para partidas que serão disputadas com espectadores presentes", ou seja, é previsto, num futuro próximo, a volta dos torcedores aos estádios.

O torneio seguirá uma série de diretrizes rígidas formuladas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país. O isolamento social, adotado no cotidiano da população, também será cumprido dentro das quatro linhas. Jogadores estão proibidos de falarem com colegas de equipe, adversários ou árbitros. Apertos de mão, também não serão tolerados.

Todos os envolvidos na realização da partida serão testados para a doença. Equipes que registrarem jogadores infectados terão que ficar de quarentena por, pelo menos, duas semanas. Caso um jogador venha apresentar sintomas ao longo da temporada, ele será removido do elenco, até que o resultado de seu teste seja divulgado. O restante do plantel poderá continuar suas atividades.

Desta forma, partidas estarão sujeitas ao adiamento, assim como a data de encerramento do torneio. A K-League decidiu ter um campeão se, pelo menos, 22 partidas acontecerem. Caso contrário, a temporada terminará sem vencedores.

Por conta do atraso para o início da competição, o torneio será mais curto. Todos os anos, as 12 equipes da primeira divisão se enfrentam três vez, porém, este ano, os confrontos ocorrerão apenas duas vezes, numa espécie de primeiro e segundo turno.

O ponta pé inicial da K-League será dado na partida entre Jeonbuk Motors e Suwon Bluewings. Sua retomada será tida como exemplo por outras ligas ao redor do mundo. Na Europa, apenas a Alemanha está próxima de restabelecer seu torneio nacional. As demais federações europeias, ainda traçam planos para que a bola volte a rolar.