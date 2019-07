Com Jadson como titular, Cruzeiro perde jogo-treino para o América-MG

Em preparação para a sequência da temporada 2019, o Cruzeiro entrou em campo nesta segunda-feira para um jogo-treino contra o América Mineiro e perdeu por 2 a 1, na Toca da Raposa II. Raniel marcou o gol do time celeste na atividade, sendo que a equipe foi vazada por Rafael Bilu e Marcelo Toscano.

No jogo-treino, o técnico Mano Menezes indicou uma alteração na formação titular do Cruzeiro, com Jadson formando a dupla de volantes com Henrique, ganhando a posição que antes era de Ariel Cabral.

O Cruzeiro iniciou, assim, a atividade com: Fábio; Lucas Romero, Léo, Dedé e Egídio; Henrique e Jadson; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred. E com a formação considerada ideal, foi vazado por Rafael Bilu, logo aos dois minutos do jogo-treino.

Na volta do intervalo, Mano só manteve Fábio do time inicial. E mudou todos os atletas de linha. Assim, o Cruzeiro foi a campo com: Fábio; Weverton, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Adriano, Ariel Cabral e Éderson; David, Raniel e Sassá.

Com os reservas, Marcelo Toscano marcou o segundo gol do Cruzeiro, aos 30 minutos. E, aos 44, Raniel marcou de pênalti para o time celeste, que, assim, acabou sendo derrotado por 2 a 1.

Em preparação para a sequência da temporada, Cruzeiro voltará a jogar em 11 de julho, no Mineirão, quando vai encarar o rival Atlético Mineiro pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o seu próximo compromisso será no dia 14, diante do Botafogo, também no Mineirão - o time está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.