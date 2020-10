Com Jadson regularizado, Athletico-PR busca a vitória diante do Inter

Principal reforço do Athletico na temporada, o meia Jadson foi regularizado na última sexta-feira no Boletim Informativo Diário da CBF e poderá fazer sua estreia diante do Internacional neste domingo, às 20h30, no Beira Rio. O jogador, no entanto, deverá ficar como opção no banco de reservas, com possibilidade de entrar nos minutos finais.

Jadson não entra em campo deste o dia 8 de dezembro de 2019 na derrota do Corinthians para o Fluminense. O jogador, dispensado pelo técnico Tiago Nunes, retorna ao Athletico para dar o passe final de sua carreira.

"Sou muito grato a Deus por tudo que ele me proporcionou. Pude conquistar títulos e jogar na Seleção Brasileira. Mas sempre sonhei em voltar. Estou realizando esse sonho e tenho que agradecer ao Petraglia. Vim para mostrar resultados, e não passear", falou Jadson.

Apesar de poder contar com Jadson, Eduardo Barros não poderá escalar o volante Wellington e o atacante Geuvânio, ambos suspensos. O treinador deixou no ar algumas dúvidas, entre Richard e Alvarado, e Fabinho e Carlos Eduardo.

"Essa posição incomoda. Vamos reunir todos os nossos esforços para sair dessa zona e melhorar a nossa pontuação o quanto antes. Talvez seja o principal problema (a escassez de gols). Estamos atentos a esse dado. Estamos trabalhando bastante no nosso dia a dia. Estamos procurando alternativas", falou Eduardo Barros.

Há dois jogos sem vencer, o Athletico soma 15 pontos na tabela de classificação, ainda muito próximo da zona de rebaixamento.