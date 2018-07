Com Jadson, Tite relaciona 19 jogadores para pegar Mogi Mirim

O Corinthians terá o retorno de Jadson neste domingo contra o Mogi Mirim pelo Campeonato Paulista. O meio-campista ficou fora das últimas duas rodadas do Estadual por conta da negociação com o Jiangsu Sainty, da China.

Como o jogador optou por seguir no time alvinegro, Tite o relacionou neste sábado entre os 19 atletas para a partida. Outra novidade antecipada pelo treinador na sexta-feira está na dupla de ataque, que será formada pela primeira vez por Vagner Love e Guerrero. Os dois, até então, se revezavam entre os titulares.

Com nova companhia, Love espera desencantar com a camisa alvinegra. "Estou na expectativa, uma hora o gol vai sair, naturalmente. Tenho trabalhado muito para isso", ressaltou o atacante.

As baixas no Corinthians ficam por conta de Emerson Sheik, Fábio Santos e Bruno Henrique, lesionados, além de Felipe e Uendel, poupados. Como não contará com os dois laterais, Tite deslocará o colombiano Mendoza para o setor esquerdo do campo.

O provável time que entra em campo neste domingo terá: Cássio; Edílson, Yago, Edu Dracena e Mendoza; Cristian, Petros, Jadson e Malcom; Vagner Love e Guerrero.