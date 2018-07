Palmeiras repete time titular em Itu; Rafael Marques e Jean treinam

O elenco do Palmeiras fez mais um treinamento nesta quinta-feira, no Spa Resort, em Itu (SP), onde a equipe ficará concentrada até sábado e desta vez com duas novidades. O volante Jean e o atacante Rafael Marques participaram da atividade após ambos serem confirmados como novos reforços da equipe. E o técnico Marcelo Oliveira comandou mais uma atividade tática onde repetiu a formação do time titular.

Jean não chegou a treinar com bola. Ele decidiu pegar a estrada e foi sozinho de carro até Itu para poder se juntar aos novos companheiros. Cansado da viagem, fez apenas um trabalho físico e correu em torno do gramado.

Já Rafael Marques também fez treino físico, já que enquanto aguardava uma definição de seu futuro, fez alguns trabalhos por conta própria, na cidade de Araraquara (SP), onde estava com a família, mas ainda está bem atrás dos demais companheiros na questão física.

Com a bola rolando, Marcelo Oliveira comandou mais uma atividade tática onde dividiu o time em três formações. Enquanto duas se enfrentavam, a outra ficava no campo ao lado, treinando bola parada.

A formação titular foi a mesma das últimas atividades com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Matheus Salles, Robinho, Gabriel Jesus e Dudu; Barrios. O time reserva teve Vagner; João Pedro, Alberto Valentim (auxiliar técnico), Leandro Almeida e Egidio; Thiago Santos, Nathan, Cleiton Xavier e Jobson; Erik e Cristaldo.

O terceiro time foi formado com Vinicius Silvestre; Taylor, Roger Carvalho, Thiago Martins e Victor Luis; Rodrigo, Allione, Moisés, Régis e Mouche; Alecsandro. O elenco volta aos treinos nesta sexta-feira à tarde, ainda em Itu. O time viaja na próxima terça para o Uruguai, onde participará de um torneio amistoso com Libertad, do Paraguai, e os anfitriões Peñarol e Nacional.