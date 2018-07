Com Jefferson de volta, Botafogo recebe o Bragantino para encaminhar o acesso Em contagem regressiva para o acesso, o Botafogo recebe o Bragantino, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio. Com 56 pontos e um jogo a menos que os adversários, o time alvinegro está invicto há oito jogos e espera dar mais um passo para garantir o seu retorno à elite do futebol nacional. O adversário também sonha com o acesso e tem 45 pontos. O jogo é válido pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.