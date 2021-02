Com Jemerson e Cazares, Corinthians encerra preparação para enfrentar Flamengo

O Corinthians fez, neste sábado, seu último treino antes do confronto com o Flamengo, no domingo, às 16 horas. A equipe irá ao Maracanã enfrentar o vice-líder, em partida válida pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jemerson e o meia Cazares participaram da atividade, mas não têm presença garantida no duelo.

O treino, comandado pelo técnico Vagner Mancini, foi iniciado com instruções em vídeo antes do trabalho tático. O treinador fez algumas alterações na equipe e seguiu com o treino com foco em repetições de cobrança de falta. Além disso, Mancini buscou alinhar com o elenco a manutenção de posicionamento.

Já é sabido que o Corinthians não poderá contar com o volante Gabriel e o meia Mateus Vital, que cumprem suspensão após o terceiro amarelo. A boa notícia é que Jemerson e o meia Cazares retornaram aos treinos com bola nesta manhã. Ambos se recuperam de estiramentos e não são certezas para a partida de domingo.

O zagueiro Jemerson teve lesão no joelho no jogo contra o Sport, em 21 de janeiro, e havia previsão de sua recuperação levar até um mês. Cazares, por sua vez, está fora dos campos há três partidas, devido a estiramento na coxa direita.

Dessa forma, a expectativa é de que o time que entre em campo seja composto por: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos e Otero; Léo Natel.

O Corinthians está em oitavo lugar na tabela do Brasileirão, com 49 pontos. O Flamengo, com 65 pontos, é o vice-líder e permanece na briga pelo título com um ponto apenas de diferença para o primeiro colocado, Internacional.