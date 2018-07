Com Jesus, Mina e Zé Roberto, Cuca relaciona 26 jogadores no Palmeiras

O Palmeiras embarcou para Belo Horizonte com uma delegação inchada, nesta terça-feira. O técnico Cuca relacionou nada menos que 26 jogadores para o duelo contra o Atlético Mineiro, na quinta, incluindo Gabriel Jesus, Mina e Zé Roberto na lista. A dupla de defensores não vinha treinando e o atacante deve ser titular da seleção brasileira na partida desta noite, contra o Peru.

O atacante era dúvida porque a partida do Brasil terá início somente às 00h15, já na madrugada de quarta, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta do pouco tempo entre os dois jogos, Gabriel Jesus retornará do Peru antes do grupo brasileiro, no avião particular do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre.

Assim, o atacante encontrará a delegação palmeirense já em solo mineiro, nesta quarta. Por ser titular da seleção, Gabriel Jesus deve chegar cansado para o jogo no Independência. Sua presença entre os titulares do Palmeiras não está garantida.

Já o zagueiro Mina e o lateral-esquerdo Zé Roberto eram dúvidas para a partida em Belo Horizonte porque não vinham treinando ao longo da semana. O colombiano se machucou em partida da sua seleção, também pelas Eliminatórias, na semana passada, e foi liberado para retornar ao seu clube. Ele praticamente não treinou nesta semana.

Zé Roberto, por sua vez, ficou de fora das últimas atividades do time devido a uma pancada no tornozelo. Mesmo assim, será uma das opções do técnico Cuca para o duelo contra o Atlético. Na capital mineira, o Palmeiras voltará a treinar nesta quarta, na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro.

Confira a lista dos jogadores relacionados por Cuca:

Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre;

Laterais: Egídio, Jean, Fabiano e Zé Roberto;

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Tchê Tchê;

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés;

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Leandro Pereira, Lucas Barrios e Róger Guedes.