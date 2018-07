Com Joachim Löw no estádio, Stuttgart vence Hertha Sob os olhares do técnico da seleção alemã, Joachim Löw, o Stuttgart derrotou o Hertha Berlim por 1 a 0 nesta sexta-feira, mesmo atuando na casa do adversário, na abertura da quinta rodada do Campeonato Alemão. Christian Gentner, logo no início do segundo tempo, garantiu a vitória para os visitantes.