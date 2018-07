Com Jobson, René Simões escala titulares na Copa do Brasil

O Botafogo irá enfrentar o Botafogo-PB praticamente com força máxima na noite desta quarta-feira, no Engenhão. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o time carioca precisa somente de um empate por até 1 a 1 para seguir adiante na Copa do Brasil, mas o técnico René Simões não quer dar chance para o azar e vai mandar a campo o que tiver de melhor para a partida das 19h30. Jobson ganha nova chance.

A única mudança em relação ao time que perdeu para o Fluminense no sábado, na partida de ida das semifinais do Carioca, é na lateral direita. Gilberto será poupado, dando vaga para Luis Ricardo, que também fora titular no jogo em João Pessoa. "Por ter jogado lá e conhecido um pouco mais a equipe deles, acho que o René optou por mim e deu um descanso ao Gilberto", considerou Luis Ricardo.

A preocupação com o adversário é tanta que até mesmo o atacante Jobson, que havia sido colocado na reserva no treino de segunda-feira por ter reclamado da substituição no sábado, contra o Fluminense, será escalado desde o início.

Líder do Campeonato Paraibano, o xará Botafogo-PB vem de cinco vitórias seguidas no Estadual. A equipe do Nordeste precisa vencer por qualquer placar ou empatar a partir por 3 a 3 para se classificar. Um novo empate por 2 a 2 leva o jogo para os pênaltis.