Com Joel e Charles, Cruzeiro fecha grupo para jogo na Venezuela

O técnico Marcelo Oliveira anunciou nesta terça-feira a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida contra o Mineros, na quinta, na Venezuela, em rodada da Copa Libertadores. Com o grupo definido, a delegação cruzeirense viaja para a cidade de Guayana no início desta tarde.

As novidades do grupo são o atacante Joel, o lateral Ceará e o volante Charles. Joel volta ao time após cumprir suspensão na partida passada. Ceará fará sua estreia porque estava machucado nos dois jogos anteriores. E Charles vai substituir Willians, vetado por causa de lesão na coxa direita.

Com estas alterações, Marcelo Oliveira deve escalar o Cruzeiro com Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Mena; Willian Farias, Henrique, Alisson, Marquinhos e Arrascaeta; Leandro Damião.

O Cruzeiro chega ao seu terceiro jogo no Grupo 3 vindo de dois empates seguidos. Com estes dois pontos, o time brasileiro ocupa apenas a terceira colocação da chave, à frente apenas do Mineros, que tem. O Universitario de Sucre lidera, com cinco pontos.

Confira a lista dos relacionados para o jogo na Venezuela:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Paulo André e Léo;

Laterais: Ceará, Mayke, Gilson e Mena;

Volantes: Charles, Henrique e Willian Farias;

Meias: Alisson e Arrascaeta;

Atacantes: Henrique Dourado, Judivan, Joel, Leandro Damião e Marquinhos.