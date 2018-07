Com jogador da Ponte Preta, Bolívia é convocada para jogos das Eliminatórias

O técnico Mauricio Soria anunciou nesta sexta-feira a lista de 30 jogadores convocados para representar a Bolívia nas próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Entre os chamados, apenas um que atua no Brasil: o meia-atacante Luis Alí, da Ponte Preta.

Luis Alí tem 23 anos e chegou recentemente ao Brasil. Contratado no início de julho pela Ponte, o jogador ficou no banco de reservas da equipe em cinco partidas do Campeonato Brasileiro, mas não foi a campo em nenhuma delas e, por isso, ainda não atuou com a camisa do clube.

Considerado um jovem valor do futebol boliviano, Alí faz parte da renovação que Soria começa a promover na seleção. Entre os 30 convocados desta sexta, o treinador surpreendeu com a presença de alguns atletas que ainda atuam no sub-20 de seus clubes, como o goleiro Rubén Cordano, o defensor Luis Haquiny e o atacante Bruno Miranda.

O treinador explicou que tentará aproveitar o fim das Eliminatórias para renovar a seleção, já que a Bolívia não vai se classificar para a Copa. O país tem apenas 10 pontos e é o penúltimo colocado. Por isso, apenas cumprirá tabela contra o Peru, dia 31, fora de casa, e o Chile, em 5 de setembro, em casa.

Isso não impediu, no entanto, que o treinador chamasse algumas figuras conhecidas da seleção e do futebol brasileiro, como os meias Pablo Escobar (ex-Ponte Preta) e Chumacero (ex-Sport) e os atacantes Juan Carlos Arce (ex-Corinthians) e Marcelo Moreno (ex-Cruzeiro, Grêmio e Flamengo).

Confira a convocação da Bolívia para as Eliminatórias:

Goleiros: Carlos Lampe (Huachipato-CHI), Ruben Cordano (Blooming-BOL), Romel Quiñonez (Oriente Petrolero-BOL).

Defensores: Oscar Ribera (Bolívar), Diego Bejarano (The Strongest), José Sagredo (Blooming-BOL), Jorge Flores (Bolívar), Juan Pablo Aponte (Jorge Wilstermann-BOL), Ronald Raldes (Bolívar), Edward Zenteno (Jorge Wilstermann-BOL), Gabriel Valverde (The Strongest), Jordy Candia (Sports Boys-BOL), Luis Haquin (Oriente Petrolero-BOL), Mario Cuellar (Sport Boys).

Meio-campistas: Diego Wayar (The Strongest), Christian Machado (Jorge Wilstermann-BOL), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Oriente Petrolero-BOL), José Vargas (Blooming-BOL), Raúl Castro (The Strongest), Pablo Escobar (The Strongest) Henry Vaca (The Strongest), Jhasmani Campos (Bangkok Glass-TAI), Alejandro Chumacero (The Strongest), Juan Carlos Arce (Bolívar), Luis Alí (Ponte Petra).

Atacantes: Bruno Miranda (DC United-EUA), Marcelo Martins (Wuhan Zall-CHI), Gilbert Álvarez (Jorge Wilstermann-BOL), Juan Eduardo Fierro (Bolívar).