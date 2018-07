Com jogadores da base, Fabio Carille divulga lista de relacionados do Corinthians

O técnico interino Fabio Carille repetirá a escalação do Corinthians no duelo contra o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de eliminar o time tricolor na Copa do Brasil na última quarta-feira, o treinador optou por manter os titulares.

As principais novidades na lista de relacionados divulgada neste sábado estarão no banco de reservas. Por conta da oscilação na tabela de classificação e os três últimos jogos no Brasileirão sem vitória, Fabio Carille optou por promover três jogadores da base.

O volante Warian, de 20 anos, e os atacantes Carlinhos, de 19, e Léo Jabá, de 18, começarão no banco de reservas. Além deles, o volante Marciel, que estava emprestado ao Cruzeiro, foi reintegrado e ficará à disposição do treinador.

Depois de perder para o Santos (2 a 1), empatar com o Coritiba (1 a 1) e ser superado pelo Palmeiras (2 a 0) em duelo que culminou com a queda do técnico Cristóvão Borges, o Corinthians buscará a reação na tabela de classificação neste domingo.

Em quinto lugar com 41 pontos, o time alvinegro que entrará em campo terá: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Marlone; Romero.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Matheus Vidotto, Cássio e Walter

Laterais - Guilherme Arana e Fagner

Zagueiros - Yago, Balbuena e Léo Santos

Volantes - Willians, Cristian, Jean, Marciel, Camacho e Warian

Meias - Marlone, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel

Atacantes - Gustavo, Romero, Léo Jabá, Carlinhos, Isaac e Lucca