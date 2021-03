Com jogadores do futebol brasileiro, Cuba convoca atletas de fora do país pela primeira vez

Cuba convocou pela primeira vez em sua história jogadores que atuam em ligas estrangeiras para participar das partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022 contra Guatemala e Curaçao, nos dias 24 e 28 deste mês. São 11 atletas que jogam no exterior com autorização do Instituto Nacional de Esportes de Cuba (Inder). Entre eles estão Sander Fernández, Sandy Sánchez e Sandro Cutiño, do Navegantes EC, de Santa Catarina.

Desde 2013, Cuba autoriza atletas de alto rendimento a assinar contratos com ligas profissionais estrangeiras com base em uma nova política que estabelecia a possibilidade de esses acordos serem firmados por meio de federações esportivas nacionais. Os atletas chamados agora nessa convocação histórica atuam no Brasil, Espanha, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Inglaterra, Honduras e San Marino.

O técnico Pablo Elier Sánchez demonstra confiança, apesar do pouco tempo de treino que terá com os atletas. “Vamos buscar um resultado positivo frente a Guatemala e Curaçao, porque achamos que podemos com os jogadores que temos. Reajustamos o nosso jogo à forma como atuam esses jogadores. Mantemos contatos por videochamadas e eles entenderam o que queremos taticamente”, disse.

O atacante Joel Apezteguía, que defende o Tre Fiori, de San Marino, também está animado para as duas partidas. Ele é o primeiro cubano a jogar nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa e acumula ainda passagens pelas ligas da Itália e da Espanha.

"Sinto algo único, especial, que só acontece uma vez na minha vida. Vou aproveitar a oportunidade em cada jogo. Estamos aqui para ajudar o futebol cubano e dar grande satisfação ao povo", disse.

Diante dos fracos resultados do futebol cubano nos últimos anos e das constantes deserções, a convocação foi um pedido da torcida e dos próprios jogadores da ilha. Cuba só participou da Copa do Mundo de 1938, na França. / COM AFP