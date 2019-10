Com jogadores preservados, Grêmio visita Atlético-MG de olho no G6 do Brasileiro

Com o alerta ligado para possíveis lesões e já de olho no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, marcado para o dia 23, o Grêmio preservará jogadores na partida deste domingo, às 19 horas, diante do Atlético-MG, no Independência.

O fato de preservar atletas no duelo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro não quer dizer que o time gaúcho tenha esquecido o torneio nacional, visto que o Grêmio soma 38 pontos, muito deles conquistados com uma arrancada recente, e vislumbra entrar no G6.

As peças pontuais poupadas contra o Atlético-MG devem ser Léo Moura e Diego Tardelli, ambos substituídos no segundo tempo da última partida diante do Ceará, que terminou com triunfo gremista por 2 a 1. Maicon também pode receber um descanso como forma de prevenir uma lesão.

Os três vêm de lesões recentes e não querem ficar de fora da Libertadores. Além de vir de um problema muscular, Léo Moura também segue uma programação especial em razão da idade avançada e admitiu que pediria um descanso ao técnico Renato Gaúcho. Diego Tardelli sentiu um desconforto na coxa recentemente e Maicon, com dores no joelho, se prepara para adquirir a melhor condição física possível. Ele foi titular nas últimas duas partidas.

Considerando os desfalques de Kannemann, cedido à seleção argentina, Everton e Matheus Henrique, com a seleção brasileira, e os possíveis poupados, o Grêmio deverá ficar sem seis titulares. Logo, pode ter time misto no duelo em Belo Horizonte diante de um adversário que passa por um momento ruim e deve entrar em campo fechado, com três zagueiros.

"Sabemos da sequência ruim que estão tendo, nos dois últimos jogos até mudaram o esquema, colocaram três zagueiros. É uma equipe perigosa, com grandes jogadores. Passa por um momento ruim, mas é de muita qualidade e vamos enfrentar dificuldade. Equipe que se fecha muito, tendo três zagueiros, o meio fica mais fechado. Precisamos abrir o jogo", avaliou o lateral-direito Galhardo.

Ele fica com a vaga de Léo Moura, Rômulo ou Thaciano podem aparecer no lugar de Maicon e André será o substituto de Tardelli.