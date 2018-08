Com jogo de ida indefinido, Santos pega o Independiente no Pacaembu

O Santos enfrenta o Independiente nesta terça-feira, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em busca de uma vaga para as quartas de final da Libertadores. As equipes chegam para a partida ainda sem saber a decisão da Conmebol sobre o julgamento do volante Carlos Sánchez.

O clube brasileiro corre o risco de ser punido caso a entidade entenda que o atleta foi escalado de maneira irregular no jogo de ida contra os argentinos, que terminou empatado sem gols, em Avellaneda - o volante teria que cumprir suspensão por conta de um gancho que levou quando atuava pelo River Plate em 2015.

Se considerado culpado, o resultado do primeiro duelo será alterado para vitória por 3 a 0 do Independiente. Com isso, o Santos terá que vencer a partida no Pacaembu por quatro gols de diferença. Caso o time paulista seja inocentado, o resultado do jogo de ida não muda. Assim, a equipe do técnico Cuca precisará de uma vitória simples para avançar.

Cuca não confirmou a escalação do Santos para a partida. Até porque, no treinamento realizado na segunda-feira, no Pacaembu, ele ainda não sabia o resultado do julgamento da Conmebol.

No entanto, uma alteração é certa. O lateral-esquerdo Dodô, expulso no jogo de ida, terá que cumprir suspensão. A tendência é que o volante Diego Pituca seja deslocado para o setor. Com isso, abrirá uma vaga no meio-campo, que deverá ser ocupada por Renato (ou Carlos Sánchez, se for absolvido).

Na zaga, Gustavo Henrique é dúvida após ter sofrido um corte profundo no supercílio durante o triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia, sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro está sendo monitorado pelo departamento médico e evoluiu na recuperação, o que o levou a ser relacionado pelo técnico Cuca, mas ele ainda não tem presença confirmada pelo duelo. Se for vetado, Robson Bambu será o substituto.

O Independiente deve contar com o retorno do atacante Martín Benítez, recuperado de um problema muscular. O jogador voltou a ser relacionado pelo técnico Ariel Holán e deve surgir entre os titulares da equipe argentina. O treinador também deve fazer uma alteração no meio-campo, com a entrada do volante Maximiliano Meza na vaga de Carlos Benavídez.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X INDEPENDIENTE

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Robson Bambu) e Diego Pituca; Alison e Carlos Sánchez (Renato); Rodrygo, Derlis González, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

INDEPENDIENTE - Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emanuel Brítez, Guillermo Burdisso e Gastón Silva; Maximiliano Meza, Pablo Hernández e Braian Romero; Ezequiel Cerutti, Martín Benítez e Emanuel Gigliotti. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Julio Bascuñán (Chile)

HORÁRIO - 19h30

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)