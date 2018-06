Com jogos durante a Copa, CBF divulga tabela da Série B

Diferentemente do informado, haverá jogos da Série B na rodada de abertura da Copa do Mundo, dia 14 de junho. Segue a nota corrigida e atualizada com mais informações.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas da Série B. Os times estreiam na competição entre os dias 13 e 14 de abril. A competição não vai parar durante a Copa do Mundo, que ocorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

Na data de abertura do Mundial, uma quinta-feira, haverá Guarani x São Bento pela 11ª rodada. A seleção brasileira estreará no dia 16 contra a Suíça, quando haverá Vila Nova-GO x Atlético-GO, Oeste x Ciciúma e Paysandu x CSA.

A edição 2018 da Série B também marcará o retorno de um dos mais tradicionais clássicos do futebol nacional: Guarani e Ponte Preta está marcado para o dia 5 de maio, sábado, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada da competição.

O principal duelo de Campinas não acontece há cinco anos. O último dérbi foi disputado em 2013, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, a Ponte venceu por 3 a 1, no Brinco de Ouro. As equipes voltam a se enfrentar por conta do rebaixamento da Ponte da Série A e a continuidade do Guarani na Série B.

Confira os jogos da primeira rodada da Série B:

13/4

Fortaleza x Guarani

Oeste x CRB

Atlético-GO x Criciúma

Figueirense x Juventude

14/4

Ponte Preta x Paysandu

Brasil de Pelotas x São Bento

CSA x Goiás

Londrina x Boa

Sampaio Corrêa x Coritiba

Vila Nova-GO x Avaí