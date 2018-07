Com Jorge e Mancuello, Muricy muda esquema tático do Flamengo

Preocupado com a sequência de seis jogos sem vitória no Flamengo, Muricy Ramalho decidiu fazer mudanças no treino desta sexta-feira. O treinador alterou o esquema tático da equipe, do 4-3-3 para o 4-4-2, na tentativa de surpreender o Boavista neste sábado, em rodada da Taça Guanabara.

"Percebemos que estávamos jogando de uma maneira difícil de jogar, porque o adversário já estava identificando a nossa maneira de jogar. Aquela maneira já está boa e agora temos que ter outra variação", justificou Muricy.

Para fazer esta mudança, o treinador conta com o retorno de Mancuello, afastado do time desde fevereiro. Recuperado de lesão no joelho direito, o meia fará a armação com Alan Patrick. "Temos dois jogadores no meio-campo, que são o Patrick e o Mancuello, que sabem jogar [nesse esquema]", explicou o técnico.

Muricy também terá o reforço de Jorge na defesa rubro-negra neste sábado. O lateral-esquerdo deu um susto no time no início da semana, ao cair desacordado no gramado após levar uma pancada no rosto durante o treino. Chegou a ser encaminhado ao hospital de ambulância.

Passado o susto, ele voltou a treinar normalmente e foi confirmado como titular no duelo com o Boavista. Com o reforço de Jorge, Muricy deve escalar o Flamengo com Paulo Victor; Rodinei, Juan, Wallace e Rodinei; Cuéllar, Willian Arão, Mancuello e Alan Patrick; Marcelo Cirino e Guerrero.