Com jovem atacante vindo da base, Cruzeiro divulga inscritos para a Libertadores

O Cruzeiro anunciou na noite desta segunda-feira seus 30 jogadores inscritos para a Libertadores deste ano. O principal destaque da lista ficou por conta da presença do atacante Vinícius Popó, de apenas 18 anos, considerado uma das principais promessas da base do clube nos últimos anos.

A expectativa era de que Popó brigasse por uma vaga na lista com o meia Michel, promovido junto com ele para o time profissional do Cruzeiro na semana passada. Melhor para o atacante, que acumula mais de 100 gols com a camisa celeste nas divisões de base e vestirá o número 30 no torneio.

De resto, a lista cruzeirense traz poucas novidades. As principais peças do elenco estão confirmadas no torneio, como o goleiro Fábio, com a camisa 1; Henrique, com a 8; Fred, com a 9; Thiago Neves, com a 10; Rodriguinho, com a 23; e Dedé, com a 26.

O Cruzeiro está no Grupo B da Libertadores e estreará apenas no dia 7 de março diante do Huracán, na Argentina. A chave conta ainda com Deportivo Lara, da Venezuela, e Emelec, do Equador.

Confira a lista de inscritos do Cruzeiro na Libertadores:

1 - Fábio

2 - Edilson

3 - Léo

4 - Murilo

5 - Ariel Cabral

6 - Egídio

7 - Rafinha

8 - Henrique

9 - Fred

10 - Thiago Neves

11 - David

12 - Rafael

13 - Rafael Santos

14 - Cacá

15 - Éderson

16 - Lucas Silva

17 - Raniel

18 - Dodô

19 - Robinho

20 - Marquinhos Gabriel

21 - Sassá

22 - Renato Kayzer

23 - Rodriguinho

24 - Vitor Eudes

25 - Fabrício Bruno

26 - Dedé

27 - Jadson

28 - Orejuela

29 - Lucas Romero

30 - Vinícius Popó