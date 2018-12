Com jovens da base, Sidnei Lobo comanda último treino do Cruzeiro na temporada

O Cruzeiro vai encerrar o Campeonato Brasileiro com uma equipe reserva contra o Bahia, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador. Na manhã deste sábado, o auxiliar técnico Sidnei Lobo realizou a preparação para o último jogo da temporada com algumas novidades.

Sob forte chuva em Belo Horizonte, participaram do treinamento pela primeira vez atletas do time sub-17, sendo eles o meia Pedro Bicalho e o atacante Alejandro, além do também meia David Andrade, da equipe sub-20. O trio viajou com a delegação para compor o banco de reservas em Salvador.

Cacá, que foi promovido ao elenco de profissionais este ano, também seguiu para para Salvador e iniciará o jogo formando a dupla de zaga com o experiente Manoel. "Esta é mais uma oportunidade da minha vida, de representar essa camisa. É saber aproveitar da melhor forma possível para chegar em 2019 confiante", disse o zagueiro.

O jovem atleta elogiou o auxiliar Sidnei Lobo e também destacou o apoio de Manoel. "O Sidnei vem conversando bastante comigo sobre onde eu tenho que estar em relação à bola. Eu e Manoel não temos lado específico para jogar. Ele me disse para eu ficar à vontade e falar onde me sinto melhor para jogar, que ele estará disposto a me ajudar", afirmou Cacá.

Dedé, Robinho, Fred e Ariel Cabral estão suspensos. Já Murilo e Mancuello estão fora da partida por conta de lesão. A equipe será formada por Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva e Ederson; David, Raniel e Sassá.

Garantido na próxima Copa Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil, o Cruzeiro está em oitavo lugar com 52 pontos. Já o Bahia é o 11.º colocado, com 47.