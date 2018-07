Com Juan, Abel Braga comanda treino do Inter com 12 'titulares'

PORTO ALEGRE - Sem poder contar com o retorno garantido de Juan ao Internacional, Abel Braga optou por uma alternativa no treino desta quarta-feira. O técnico testou a equipe principal com três zagueiros e 12 "titulares". Juan compôs o setor com Paulão e Ernando, que enfrentaram o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, no domingo passado.

Juan havia sido cortado de última hora da decisão por causa de dores. Com pressa, ele iniciou os trabalhos físicos em separado nesta terça. E nesta quarta já voltou a treinar com os demais jogadores. Assim, Abel resolveu dar nova chance ao zagueiro. Mas, sem ter certeza sobre sua recuperação, arriscou um treino diferenciado.

Desta forma, escalou o Inter com 12 jogadores: Dida; Cláudio Winck, Paulão, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D''Alessandro e Alex; Rafael Moura. Cláudio Winck treinou na vaga de Gilberto, liberado para treinar com a seleção olímpica nesta semana.

A definição sobre a zaga do Inter deve sair somente nesta quinta ou sexta, véspera da estreia do time no Brasileirão. O time de Abel Braga vai enfrentar o Vitória, no reformado Beira-Rio.