Com Juan de volta, Flamengo divulga relacionados para o duelo contra o Ceará

O Flamengo divulgou neste sábado a lista de relacionados para o duelo contra o Ceará, marcado para este domingo, às 11 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que estará lotado. O veterano zagueiro Juan é a principal novidade na relação para o confronto válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O experiente defensor, que não esteve entre os relacionados para o último jogo contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores, tem feito rodízio com os outros zagueiros. Juan é opção do técnico Maurício Barbieri para substituir Léo Duarte, suspenso. É provável, porém, que Rhodolfo seja escolhido para começar a partida ao lado de Réver.

A outra baixa para a partida é o volante Cuéllar, que cumpre suspensão por ter sido expulso na partida anterior diante do América-MG. O paraguaio Piris da Mota deve ser o substituto do colombiano, já que Rômulo e Willian Arão estão em baixa e os jovens Jean Lucas e Ronaldo não foram sequer relacionados.

No ataque, há a dúvida quanto à permanência de Marlos Moreno no lado esquerdo e Vitinho como homem de referência. Barbieri, que tem mexido bastante no setor ofensivo, pode voltar a escalar a equipe com um centroavante de origem, que seriam Uribe ou Henrique Dourado, o que faria Vitinho voltar à ponta esquerda e Marlos ir para o banco de reservas.

Terceiro colocado com 41 pontos, o Flamengo não pode pensar em derrota se quiser continuar a sua caça ao líder São Paulo, que soma 45. O time rubro-negro também busca o triunfo para amenizar a desclassificação na Libertadores.

Confira os jogadores relacionados do Flamengo para o duelo contra o Ceará:

Goleiros - César, Diego Alves e Thiago

Laterais - Pará, Renê, Rodinei e Trauco

Zagueiros - Juan, Matheus Thuler, Rever e Rhodolfo

Meio-campistas - Diego, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Piris da Mota, Rômulo e Willian Arão

Atacantes - Geuvânio, Henrique Dourado, Lincoln, Marlos Moreno, Uribe e Vitinho