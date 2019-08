Com Juanfran, São Paulo treina em Curitiba de olho no jogo com o Vasco

O elenco do São Paulo não teve muito tempo para comemorar a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, que levou o time ao quarto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, empatado com Flamengo e Palmeiras e a dois do líder Santos. Pouco mais de 12 horas depois do jogo na Arena da Baixada, os jogadores participaram de uma atividade no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, já com vistas ao duelo contra o Vasco, neste domingo, no Rio de Janeiro, pela 16.ª rodada.

Os atletas que não atuaram diante do Athletico-PR, além do volante Willian Farias e dos laterais Léo e Juanfran, que entraram no segundo tempo, começaram o dia com muitos exercícios físicos no gramado. Na academia do estádio do Coritiba, os titulares realizaram atividades com alternâncias de pesos para fortalecimento muscular.

Um dos titulares na Arena da Baixada, Liziero comemorou seu segundo jogo depois de se recuperar de um grave entorse no tornozelo que o tirou de ação por quase três meses. Mas reconheceu que ainda precisa se aprimorar fisicamente e se vê brigando para reconquistar espaço, o que pretende fazer com calma.

"Fiquei quase três meses parado então tenho que pensar no meu dia a dia. Queira ou não queira, estou correndo atrás do tempo que perdi, no dia a dia vou trabalhar e fortalecer para voltar ao futebol que sempre joguei", avaliou o volante em declarações ao site oficial do São Paulo.

A delegação são-paulina almoçou em Curitiba e retornou para a capital paulista no início da tarde desta quinta-feira. O São Paulo se prepara para enfrentar o Vasco, neste domingo, no estádio de São Januário, quando tentará acumular a sexta vitória seguida na competição.