Com Jucilei, São Paulo treina bolas paradas mirando duelo contra o Santos

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, comandou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda um exercício para treinar bolas paradas. As atividades foram feitas com portões fechados. O elenco também simulou jogadas baseadas em estudos sobre as características de jogo do Santos, adversário do próximo sábado.

Recuperado de uma amigdalite que o tirou dos trabalhos de quarta, Jucilei foi liberado pelo departamento médico e reintegrou o grupo. Lugano, que estava no Uruguai, fez um trabalho de fortalecimento muscular e um exercício complementar com os companheiros de equipe.

O centroavante Gilberto, recuperado de uma contratura na coxa esquerda, trabalhou com o grupo em parte treino, enquanto Maicosuel, livre de dores no músculo adutor direito, deu continuidade ao processo de recuperação com exercícios físicos com os preparadores no gramado.

O São Paulo ainda treina nesta sexta-feira, também com portões fechados, antes do clássico de sábado. Com 37 pontos na 14ª posição, o time do Morumbi tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o adversário, terceiro colocado com 53 pontos, segue a luta para se aproximar do líder Corinthians, que tem seis a mais.