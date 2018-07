Com Juninho suspenso, novato tem chance no Palmeiras

SÃO PAULO - Sem poder contar com o lateral-esquerdo Juninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo já na sétima rodada do Paulistão, o técnico Gilson Kleina deve dar uma oportunidade a William Matheus na partida deste domingo contra o Audax. Será a primeira vez que o jogador vindo do Goiás atuará como titular da equipe paulista.

"Feliz pela oportunidade, claro. É importante, a gente vem treinando, estou aqui há um mês, treinando forte e esperando por essa chance. Agora apareceu um momento e acho que é uma oportunidade boa e estou preparado para agarrar essa chance da melhor maneira possível", comemorou William Matheus, que atuou no segundo tempo do jogo contra o Comercial, pela segunda rodada.

O jogador, porém, avisa que tem características diferentes da do ofensivo Juninho. "Eu tenho características mais defensivas porque já joguei de zagueiro, mas de um tempo pra cá tenho subido bastante ao ataque. Até pela minha estatura e pela minha base de zagueiro, acho que isso pode me ajudar, mas pode ter certeza que vou atacar também", prometeu.