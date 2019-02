Com Kaká, França e Fabuloso, São Paulo encarou o Talleres em 2001

Rogério Ceni; Belletti, Emerson, Wilson e Gustavo Nery; Alexandre, Fábio Simplício, Kaká e Leonardo; Luís Fabiano e França. Com esta formação recheada de grandes jogadores, especialmente no setor ofensivo, o São Paulo enfrentou o Talleres no dia 26 de setembro de 2001, no Morumbi, em duelo válido pela fase de grupos da extinta Copa Mercosul, então a segunda competição mais importante do continente.

Os times que se reencontram mais de 17 anos depois, nesta quarta, a partir das 21h30, pela segunda fase da Libertadores, repetiram naquele dia o empate sem gols que já havia ocorrido no primeiro duelo, em Córdoba, em 28 de julho. O resultado complicou a vida dos brasileiros, que acabaram perdendo do Vélez Sarsfield na última rodada e terminaram em terceiro no Grupo 4, ficando fora dos mata-matas. Em seis jogos, foram uma vitória, quatro empates e uma derrota.

Além de Kaká, França, Luís Fabiano, Leonardo e Ceni, o São Paulo treinador por Nelsinho Baptista ainda tinha no banco opções como os meio-campistas Júlio Baptista e Carlos Miguel e o atacante Reinaldo. Do lado do Talleres, um treinador que se tornaria conhecido dos palmeirenses muitos anos depois: Ricardo Gareca, que desembarcou no clube alviverde em 2014 e não deixou saudade. Atualmente, dirige a seleção peruana.

No vídeo abaixo, apesar da péssima qualidade das imagens, é possível ver os melhores momentos do jogo no Morumbi:

A Copa Mercosul daquela temporada foi disputada por 20 equipes, divididas em cinco grupos. Apenas os dois primeiros de cada se classificavam para as quartas de final. Do Brasil, além do São Paulo, participaram Vasco, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. O San Lorenzo, da Argentina, se sagraria campeão em cima do Flamengo, após vencer decisão nos pênaltis.