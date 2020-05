Com Kaká, Milan promove evento musical para homenagear profissionais de saúde

O Milan firmou uma parceira com a Roc Nation, empresa norte-americana de entretenimento, para criar o "From Milan with love", um evento musical virtual que tem como objetivo homenagear os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus.

"Esta crise apresentou desafios sem precedentes para todos nós, mas a contribuição que estes profissionais deram é humilde, inspiradora e nunca será esquecida. A participação de uma variedade tão incrível de talentos neste evento dará uma homenagem adequada a eles e espero que ajude a espalhar uma mensagem de esperança e otimismo durante este período difícil", disse Ivan Gazidis, CEO do Milan.

O Milan informou que o tributo será realizado no próximo domingo, às 21 horas na Itália (meia-noite no horário de Brasília) e que as doações arrecadadas durante o evento beneficente serão destinadas à fundação do clube e à Direct Relief, organização norte-americana sem fins lucrativos de ajuda humanitária.

O especial de uma hora de duração será transmitido nas redes sociais e plataformas digitais do Milan e terá a participação de personalidades do entretenimento e do esporte, como o brasileiro Kaká, ídolo do clube rossonero, e o francês Thierry Henry.

Os espectadores podem fazer doações por meio da página oficial do evento e também na página oficial do clube italiano no Facebook. As apresentações incluirão os músicos Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale, Chris Traynor, Jay Buchanan e Lola Ponce.

O Milan tem se mostrado atuante durante a crise do coronavírus. O clube italiano, por meio de sua fundação, levantou mais de 650 mil euros (R$ cerca de 4 milhões) e promoveu recentemente a entrega de alimentos e suprimentos médicos a seus torcedores acima de 65 anos inscritos no programa de sócio-torcedor da equipe de Milão.