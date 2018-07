Com Kaká, Real Madrid goleia na estreia na Copa do Rei Sem muitas dificuldades, ao contrário do que aconteceu em edições passadas, o Real Madrid não teve trabalho na sua estreia na Copa do Rei. Nesta quarta-feira, recheado de reservas e com várias reclamações do gramado do estádio El Collao, em Alcoy, o time da capital goleou o Alcoyano, clube da terceira divisão, por 4 a 1, pela rodada de ida da quarta fase.