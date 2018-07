Com Kaká, Real Madrid vence o PSG em amistoso No amistoso mais esperado do dia, deu Real Madrid. Na partida que marcou o reencontro de Carlo Ancelotti com o seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, a equipe espanhola levou a melhor e venceu por 1 a 0. Karim Benzema fez o único gol do jogo disputado neste sábado na cidade sueca de Gotemburgo.