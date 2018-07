Com Kaká titular, Real Madrid bate Celta por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol

MADRI - O Real Madrid assumiu neste sábado a quarta colocação no Campeonato Espanhol ao derrotar o Celta de Vigo por 2 a 0, em casa, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela oitava rodada. Os gols da partida foram marcados pelo argentino Gonzalo Higuaín e pelo português Cristiano Ronaldo.

O triunfo deste sábado deixou o Real Madrid com 14 pontos, ultrapassando o Bétis, que só vai entrar em campo no domingo. Já o Celta está com nove pontos, na 12ª colocação, mas deve perder várias posições na sequência da rodada.

O técnico José Mourinho escalou Kaká entre os titulares, ao lado de Ozil e Modric, com quem costuma disputar posição. O brasileiro foi substituído durante o segundo tempo por Di María.

O primeiro gol do Real Madrid saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Higuaín tentou fazer um cruzamento pela esquerda, mas a bola acabou entrando na meta do Celta de Vigo. O segundo gol foi marcado aos 22 minutos da etapa final por Cristiano Ronaldo, que converteu pênalti sofrido por Ozil.

Também neste sábado, o Málaga venceu o Valladolid por 2 a 1, em casa, e permanece na terceira colocação no Campeonato Espanhol, com 14 pontos. Manucho Gonçalves abriu o placar para o time visitante aos 10 minutos do primeiro tempo. O Málaga conseguiu a virada, com gols de Isco, aos 42 minutos da etapa inicial, e Joaquín, aos 43 minutos do segundo tempo.