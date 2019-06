Com Kannemann recuperado, Grêmio confirma dois jogos-treino em julho

No seu segundo dia de atividades em seu retorno aos treinamentos após dez dias de folga durante a pausa do calendário nacional motivada pela disputa da Copa América no Brasil, o elenco do Grêmio trabalhou em dois períodos em Viamão, cidade do interior gaúcho onde realiza a sua intertemporada, e pôde contar com o seu grupo quase totalmente completo nos trabalhos na parte da tarde. A única baixa foi o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que seguiu o seu processo de recondicionamento após ser submetido a uma cirurgia no joelho.

No segundo treino do dia, cumprido em um campo do Hotel Vila Ventura, os jogadores que vinham se recuperando de lesões, como o zagueiro Kannemann, trabalharam normalmente. O defensor argentino voltou a trabalhar no gramado depois de ter sofrido uma lesão na vértebra que impossibilitou que ele pudesse ser incluído na lista final de convocados da seleção do seu país para a Copa América após ter figurado em uma listagem prévia divulgada pelo técnico Lionel Scaloni.

Kannemann trabalhou apenas na academia na parte da manhã, quando outros atletas do elenco também fizeram uma atividade muscular no local antes de seguirem para o gramado para um treinamento físico. Ao lado do argentino também treinaram à tarde no campo Paulo Miranda e Rodriguez, outros dois defensores que se recuperaram de lesões.

E nesta terça-feira o Grêmio também anunciou que marcou dois jogos-treino para o início de julho, que servirão como preparação para a retomada das competições após o fim da Copa América. A equipe comandada por Renato Gaúcho enfrentará o São José-RS, no dia 1º, e depois terá pela frente o Criciúma, no dia 5. O clube informou que os horários e os locais destes duelos ainda serão confirmados.

Após estes testes, o time gremista terá o seu primeiro compromisso oficial no dia 10, quando recebe o Bahia, em Porto Alegre, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na sequência, em 13 de julho, a equipe voltará a atuar em casa, contra o Vasco, pela décima rodada do Brasileirão, no qual ocupa a 11ª posição, com 11 pontos.