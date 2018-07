Com Kia como agente, Jô passa por exames para assinar com Corinthians

O Corinthians pode anunciar a contratação do atacante Jô nesta quinta-feira. Ele é esperado em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de contrato, que deve ser válido por três anos. O jogador é agenciado por Kia Joorabchian, ex-dirigente da MSI e que ficou conhecido pela passagem da empresa pelo clube, e também por Giuliano Bertolucci.

O técnico Oswaldo de Oliveira deu aval para a contratação. Entretanto, as conversas já estavam adiantadas antes mesmo da chegada do treinador. Jô trabalhou com Oswaldo no Corinthians, em 2004, quando foi lançado para o time profissional.

Jô estava no Jiangsu Suning, da China, e havia deixado o clube em julho. No time chinês, o atacante fez 26 jogos e marcou 11 gols. Como está livre, o atacante pode começar a treinar com os novos companheiros na semana que vem, entretanto, poderá atuar só em 2017.

O Corinthians já tem um nome certo para o ano que vem. Trata-se do atacante Luidy, de 20 anos, do CRB. O jogador vai continuar no clube alagoano até o fim da Série B e se apresenta somente na próxima temporada.